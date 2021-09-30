Два смоленских проекта стали обладателями гранта Президентского фонда культурных инициатив. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Смоленские проекты в сфере культуры и искусства стали победителями первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Фонд начал прием заявок с середины июня. Их было подано свыше 38 тысяч из 84 регионов страны. Оценка длилась 5 недель, грантовую поддержку получат почти 1500 проектов.

Среди победителей – проект «Уникальная Смоленщина» (автор – «Объединенная редакция»). Он направлен на сохранение исторической памяти, знакомство жителей региона, в первую очередь учащихся школ и студентов, с культурой и историей малой родины. Проект будет реализован с помощью размещённых на медиа-площадках QR-кодов, перенаправляющих читателей на созданные в рамках проекта подкасты, которые расскажут об истории и культуре Смоленщины, а также людях, прославивших регион.

Еще один победитель – онлайн театрально-литературный фестиваль-конкурс «В начале было слово» (автор проекта – региональная общественная организация «Русско-немецкий дом»). Его целью является популяризация русского языка и произведений русской литературы, мотивация школьников и молодежи к чтению русской классики, выявление творческих людей и коллективов.

Проекты могут реализовываться до 18 месяцев, то есть до конца 2022 года. Следующий грантовый конкурс стартует 1 ноября.

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