В Смоленске появятся два новых памятника и мемориальная доска

Фото: Смоленский городской Совет.

Инициативы, посвященные увековечению памяти выдающихся личностей и событий, поддержали депутаты Смоленского городского Совета на очередной сессии, которая состоялась 30 сентября.

– В нашем городе появится памятник партизанам Смоленщины – участникам операции «Дети», памятник основателю прокуратуры – Петру I, а на фасаде СмолГУ – мемориальная доска почётному профессору Вадиму Соломоновичу Баевскому, - рассказала председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Памятник партизанам Смоленщины, которые спасли тысячи детей в годы войны, будет установлен в парке Пионеров. Он изготовлен на средства «Российского фонда мира».

Напомним, операция по эвакуации детей и подростков в тыл проводилась летом 1942 года. Партизаны обследовали маршруты движения, определяли точки питания и ночлега. Командир партизанского соединения «Батя» Никифор Захарович Коляда поручил выполнение этого задание 23-летней учительнице и партизанке Матрёне Исаевне Вольской, Варваре Сергеевне Поляковой и медсестре Екатерине Ивановне Громовой. Этот уникальный проход начался 23 июля и занял 10 дней. 2 августа подопечные дети прибыли на станцию Торопец. 5 августа состоялась посадка в поезд, который 14 августа ранним утром доставил более трёх тысяч обессиленных и истощенных детей в город Горький. Всего из партизанских краев Смоленщины за линию фронта было вывезено более 13,5 тысяч подростков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года участники операции «Дети» были награждены орденами и медалями. Никифор Захарович Коляда – орденом Ленина, Матрёна Исаевна Вольская – орденом Красного Знамени.

Также горсовет поддержал предложение увековечить память заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук Вадима Соломоновича Баевского: на фасаде Смоленского государственного университета, где он плодотворно трудился более полувека, установят мемориальную доску. Заслуженный деятель науки РФ, член союза российских писателей, лауреат литературных премий Смоленской области имени М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, В.С. Баевский являлся автором более 800 научных работ и основателем Смоленской филологической школы, которая получила широкую известность и признание в научных кругах в России и за рубежом.

Памятник основателю прокуратуры – Петру I – появится на аллее перед зданием прокуратуры Смоленской области по адресу улица Дохтурова, 2. Открытие монумента планируется приурочить к 300-летию ведомства, учреждённого Указом Петра Великого 12 января 1722 года. С соответствующим обращением выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.