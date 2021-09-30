Смоленскэнерго помогает программам поддержки сельхозпроизводителей. Фото: ПАО «Россети».

Смоленскэнерго вносит вклад в реализацию государственных программ поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» обеспечили выдачу дополнительной мощности сельхозпредприятию Починковского района Смоленской области. Общая присоединенная мощность составила 1,2 МВт.

В рамках работ по технологическому присоединению электрооборудования и освещения элеватора и цеха по переработке рапса ЗАО «Тропарево» энергетики организовали учет электроэнергии с применением средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения на границе раздела балансовой принадлежности электроустановок, провели реконструкцию воздушной линии 10 кВ от подстанции 35/10 кВ Коминтерн в части монтажа арматуры для установки пункта коммерческого учета (ПКУ) 10 кВ.

За годы присутствия данного инвестора в Смоленской области построены крупные производственные объекты, специализирующиеся на выращивании зерновых, откорме свиней и производстве мяса и мясных изделий в Гагаринском, Вяземском и Починковском районах, на которых создано уже около 2000 рабочих мест.

«Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением, является для нас приоритетным направлением деятельности. Учитывая высокую социальную и индустриальную важность данного сельскохозяйственного объекта, специалисты «Смоленскэнерго» закончили строительство электросетевой инфраструктурой для подключаемого объекта в короткие сроки», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора «Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин.

Реклама.