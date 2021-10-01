82 семьи переселят из аварийного жилья в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В регионе продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». с 2019 года из аварийного жилого фонда Смоленска расселено 2 872,22 кв. м, 84 семьи (204 человека).

Переселили граждан из домов, расположенных по следующим адресам:

пос. Красный бор, д. 2 в/ч;

ул. 4-я Загорная, д. 3, д. 6;

ул. Фрунзе, д. 4;

пр-т Гагарина, д. 35;

ул.1-я Северная, д. 12/16;

ул. Парижской Коммуны, д. 14а;

ул. Озерная, д. 11;

пер. Мало-Штабной, д. 10;

ул. Энгельса, д. 7;

ул. Докучаева, д. 3;

ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, д. 8.

В 2021 году планируется осуществить расселение аварийной площади не менее 3 173,67 кв. м (82 семьи, 223 человека), сообщили в пресс-службе городской администрации.

Запланированные к расселению адреса:

ул. Энгельса, д. 7, 36а;

ул. Докучаева, д. 3;

ул 3-я линия Красноармейской Слободы, д. 8, 9, 11;

пер. Мало-Штабной, д. 10;

ул. 4-я Загорная, д. 7;

пос. Красный Бор, д. 4;

ул. Бакунина, д. 1/2, 4, 6, 8;

ул. Энгельса, д. 36а.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт межквартальных проездов вышел на финальную стадию. В 2022 году планируют отремонтировать на 15 объектов больше.