Алексей Островский утвердил новый состав администрации Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации Смоленской области произвели ряд кадровых изменений. Согласно распоряжению губернатора, с 1 октября исполнять обязанности первого заместителя губернатора Смоленской области будут Юрий Свириденков и Руслан Смашнев.

Начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царёв назначен исполняющим обязанности вице-губернатора.

Также с 1 октября свои посты по семейным обстоятельствам покидают Константин Никонов и Полина Хомайко.

До назначения профильного замгубернатора, координирующего вопросы здравоохранения и культуры, эти полномочия возложили на замгубернатора Виту Хомутову.

Контроль департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, департамента по транспорту и дорожному хозяйству, а также департамента по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике будет осуществлять Алексей Стрельцов.

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