Суд заключил под стражу главу Гагаринского района. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, 29 сентября следователи СК при силовой поддержке Росгвардии и УМВД России по Смоленской области задержали главу Гагаринского района в здании администрации. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что в период с марта по июнь 2019 года глава муниципального образования, угрожая увольнением, дал незаконное распоряжение своей подчиненной сотруднице, чтобы она не допустила участия в торгах на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству парка имени Солнцева в Гагарине каких-либо других участников, кроме ООО «Спецпроект-Регион».

В результате контракт был заключен с организацией, что повлекло за собой нарушение прав и законных интересов неопределенного числа граждан и организаций.

30 сентября суд вынес приговор о заключении мужчины под стражу, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский утвердил новый состав администрации Смоленской области. Замгубернатора Полина Хомайко и первый вице-губернатор Константин Никонов покидают свои должности.