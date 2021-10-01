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Происшествия1 октября 2021 8:53

Автомобиль Lada Kalina сгорел ранним утром в Починке

Причину возгорания предстоит выяснить специалистам
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль Lada Kalina сгорел ранним утром в Починке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль Lada Kalina сгорел ранним утром в Починке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 06:29 1 октября пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля в переулке Терешковой в Починке.

На место происшествия выехали две автоцистерны и 6 человек личного состава. Информация подтвердилась – огнём была охвачена припаркованная Lada Kalina.

Пламя удалось потушить, в пожаре никто не пострадал. Что стало причиной произошедшего – техническая неисправность или чей-то злой умысел – устанавливают специалисты.

Ранее «КП» писала, что суд заключил под стражу главу Гагаринского района. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.