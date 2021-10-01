В Смоленской области 74% запланированных земель засеяли озимыми культурами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе полным ходом идёт осенняя посевная кампания. В 2021 году аграриям предстоит засеять озимые культуры (пшеница, рожь, тритикале) на площади в 61 тысячу гектаров. К настоящему времени засеяно 74% всех запланированных площадей, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Сельхозтоваропроизводители из Дорогобужского, Руднянского, Угранского, Ершичского, Сафоновского и Ельнинского районов уже перевыполнили план сева. Также завершили озимый сев в Велижском и Холм-Жирковском районах, засеяв 100% площадей от плана-задания. Помимо зерновых, в регионе засеяно порядка 9 тысяч гектаров рапса – это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

– Главная задача, которую я ставлю перед руководителями муниципалитетов и агробизнесом, – провести посевную кампанию организованно и в оптимальные агротехнические сроки, ведь от этого, в том числе, зависит качество будущего урожая, а, значит, и продовольственная безопасность региона, – добавил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что результаты социального проекта «Добрые мудрости» представили в Смоленской области. Участниками стали пенсионеры из 30 соцучреждений.