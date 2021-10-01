196 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 1 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки коронавирусом заразились 196 жителей Смоленской области. Общее число заболевших в регионе составляет 50 220, сообщили в профильном департаменте.

Выздоровели и выписались 129 смолян, 44 554 – с начала пандемии.

Погибли от осложнений сутки 11 человек, всего 1 735 смолян ушли из жизни с начала пандемии.

Под медицинским наблюдением находятся 6 153 жителей региона, с подтверждённым диагнозом в стационар госпитализированы 928. В режиме самоизоляции – 4 836.

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