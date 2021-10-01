В Смоленске дорогу к Тихвинскому кладбищу отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонт дороги к Тихвинскому кладбищу полностью завершен, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ещё в начале лета обновили дорожку внутри кладбища, а теперь новый асфальт появился с центрального въезда на территорию. Общая площадь работ превысила 1 тысячу квадратных метров. Ремонт провели сотрудники МБУ «Зеленстрой».

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 74% запланированных земель засеяли озимыми культурами. Всего аграриям предстоит засеять 61 тысячу гектаров.