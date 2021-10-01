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Общество1 октября 2021 12:14

В Смоленске дорогу к Тихвинскому кладбищу отремонтировали

Общая площадь работ превысила 1 тысячу квадратных метров
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске дорогу к Тихвинскому кладбищу отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске дорогу к Тихвинскому кладбищу отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонт дороги к Тихвинскому кладбищу полностью завершен, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ещё в начале лета обновили дорожку внутри кладбища, а теперь новый асфальт появился с центрального въезда на территорию. Общая площадь работ превысила 1 тысячу квадратных метров. Ремонт провели сотрудники МБУ «Зеленстрой».

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 74% запланированных земель засеяли озимыми культурами. Всего аграриям предстоит засеять 61 тысячу гектаров.