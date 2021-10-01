Смолянка потеряла полмиллиона рублей из-за желания инвестировать в криптовалюту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летняя смолянка обратилась в полицию с заявлением о хищении 500 тысяч рублей.

Со слов женщины, на одном из сайтов она увидела рекламу компании, которая гарантировала высокую прибыль от инвестированных средств. Предложение показалось весьма заманчивым и она перешла по ссылке. После этого ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании. Он убедил женщину инвестировать средства и гарантировал, что вложенная сумма увеличится в два раза.

Доверчивая смолянка создала электронный кошелек и перевела на него более 500 000 рублей. По указанию неизвестного она конвертировала указанные средства в биткоины через мобильное приложение.

После осуществления всех операций женщина увидела, что курс криптовалюты стал сильно падать в стоимости. В итоге на счету не осталось инвестированных сбережений. Смолянка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

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