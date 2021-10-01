АО «ФПК» увеличило число «Ласточек» между Москвой и Смоленском. Фото: пресс-служба МЖД.

1 октября сдвоенный поезд №743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум» вышел на маршрут Москва – Смоленск.

Вагоны в комплектации «Премиум» оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Сдвоенная «Ласточка» позволяет одновременно перевозить 682 пассажира.

Удобство маломобильных пассажиров в поездке обеспечивают подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Сдвоенная «Ласточка» №743/744 курсирует ежедневно, отправляясь из Москвы в 9:56 и прибывая в Смоленск в 14:06. Отправление из Смоленска в 17:07 с прибытием на Белорусский вокзал столицы в 21:24.

На данный момент в сообщении между Москвой и Смоленском курсируют шесть пар скоростных поездов «Ласточка», включая поезд №743/744. Поездки в них пользуются спросом, с начала 2021 года их совершили свыше 940 тысяч пассажиров.

«Ласточка» заменит на маршруте двухэтажный состав, что позволит сохранить количество предлагаемых мест на популярном направлении, а также привычное расписание и стоимость билетов. Сейчас рассматриваются перспективные направления для курсирования двухэтажного поезда.

Приобрести билеты, а также получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда пассажиры могут на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах.