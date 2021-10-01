Дополнительные койки для заболевших COVID-19 развернут в Смоленской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

На протяжении последних трех недель на территории Смоленской области отмечается устойчивый рост заболеваемости COVID-19 – в среднем, около 190-200 заражённых в сутки. Растет и число летальных исходов. Вместе с этим увеличивается количество пациентов, которые нуждаются в госпитализации. В 11 медицинских организациях региона для ковид-пациентов подготовлено 1379 коек. Сейчас на лечении находятся 1304 человека, из них в реанимации – 77, на ИВЛ – 48.

Исходя из этого, было принято решение вновь перепрофилировать структурные подразделения медучреждений области, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. С 1 октября в Ярцевской ЦРБ оборудуют дополнительно 40 койко-мест. С 4 октября новые COVID-койки появятся в Починковской и Сычевской ЦРБ. С 13 октября – 100 дополнительных койко-мест развернут в областной клинической больнице.

Кроме того, в регионе сохраняется масочный режим, продолжается активная вакцинация населения. На данный момент в Смоленскую область поставлено свыше 417 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привиты почти 280 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 265 820 смолян. Запас вакцины от COVID-19 превышает 119 тысяч доз.

Ранее «КП» писала, что 196 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 1 октября. 11 человек погибли.