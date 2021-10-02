В Смоленске оценили риски при проведении ремонта внутриквартальных проездов в 2021 году: срывов быть не должно

Фото: Смоленский городской Совет.

Этот же подрядчик не оплачивает компенсационное озеленение, чтобы высадить новые деревья на месте тех, которые были загублены его техникой. Остальные 40 проездов, которые в Смоленске приводят в порядок в этом строительном сезоне, по оценке специалистов, выполнят в срок.

Контролировать ситуацию на каждом объекте и находиться в диалоге с жителями во время проведения работ депутатов Смоленского городского Совета призвал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

- Успешное завершение капитального ремонта внутриквартальных проездов, на который из регионального бюджета по предложению депутатов фракции «Единая Россия» горсовета в этом году выделено 200 миллионов рублей, является принципиальным вопросом. Важно понимать, как оценивают риски подрядные организации и Администрация города, - подчеркнула председатель городского парламента Виктория Макарова.

Фото: Смоленский городской Совет.

последнюю неделю подрядчики приступили к ремонту двух новых проездов, всего же в работе находится 18, сдано 22 объекта и один остаётся в очереди. Всё должно быть завершено к 15 октября. На компании, которые не успеют это сделать, будет ложиться дополнительная финансовая нагрузка, уточнили на заседании штаба.

- Есть опасения, что подрядчик, работавший на проезде по проспекту Гагарина, так и не появится, не сделает откос и не снесёт повреждённые деревья. По всем остальным объектам, по нашим оценкам, работы должны быть завершены в срок, - уточнила заместитель директора МКУ «Строитель» Мария Волкова.

Речь идёт о компании «КротСтройСервис», последние пару месяцев стабильно игнорирующей заседания штаба. Летом эта подрядная организация повредила корни нескольких деревьев на проезде возле детского сада «Звёздный», затем затягивала оговоренные сроки, не вывозила долгое время мусор после проведения основных работ. Теперь же ООО «КротСтройСервис», которому неоднократно напоминали про перспективы занесения в реестр недобросовестных подрядчиков, ведёт себя так, словно готов «подарить» городу ремонт двух проездов: не первую неделю, по сути, не идёт на контакт, не подаёт документы для приёмки работ хотя бы на втором объекте, который был завершён им ранее, не устраняет замечания по проезду на Гагарина и не оплачивает компенсационное озеленение, чтобы можно было демонтировать пострадавшие от его техники деревья и высадить новые.

Напомним, общая протяженность проездов, которые удастся отремонтировать в Смоленске в 2021 году, более 10 км. Гарантийный ремонт на сданных объектах подрядчики должны будут проводить в течение трёх лет.

- В нашем областном центре действительно большое количество внутриквартальных проездов, которые нуждаются в ремонте. И «Единая Россия» намерена продолжить эту масштабную работу, мы уже обсуждаем планы. Как ожидается, на следующий год финансирование на приведение в порядок проездов в Смоленске останется на уровне этого года, – сообщила Виктория Макарова.

Руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Николай Шумейко подчеркнул, что компании не только должны выполнить в срок обязательства по ремонту, но и вывезти строительный мусор, навести порядок на территориях, где они проводили работы.