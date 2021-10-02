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Общество2 октября 2021 8:20

Отопление и горячую воду отключат на двух улицах Смоленска

«Квадра» проведёт ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Отопление и горячую воду отключат на двух улицах Смоленска.

Отопление и горячую воду отключат на двух улицах Смоленска.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

2 октября жители нескольких домов Ленинского района останутся без тепла и горячего водоснабжения. На участке тепломагистрали по улице Гарабурды пройдут работы по ликвидации утечки сетевой воды.

Как сообщают в филиале ПАО «Квадра», подача тепла и горячей воды будет приостановлена с 8:30 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Кловская, 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 23а, 25, 52, 54, 56, 58, 60

ул. Гарабурды, 27, 29.

Ранее «КП» писала, что дополнительные койки для заболевших COVID-19 развернут в Смоленской области. В регионе стремительно растёт суточная заболеваемость.