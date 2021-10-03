В Починке 71-летний мужчина погиб в пожаре в квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 20:22 2 октября спасателям поступила информация о возгорании в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке. Соседка почувствовала запах гари и вызвала пожарных.

На место происшествия выехали две автоцистерны и 5 человек личного состава. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже удалось потушить. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, при ликвидации огня было найдено тело 71-летнего мужчины, предположительно, хозяина квартиры.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат. Причину пожара устанавливают специалисты. Одна из возможных – неосторожное обращение с огнём погибшего.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 14 домов по улице Фрунзе остались без воды из-за аварии. Водоснабжение вернётся после окончания ремонтных работ.