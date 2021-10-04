Дачный дом сгорел в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 3 октября в СНТ "Родник" в Печерске загорелась дача. Вызов поступил пожарным в 17:09.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны, штабной автомобиль и 17 спасателей. Огонь удалось потушить.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Строение полностью сгорело. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Ранее в Починке 71-летний мужчина погиб в пожаре в квартире. Одна из рассматриваемых причин возгорания – неосторожное обращение с огнём.