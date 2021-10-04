Синоптики прогнозируют туман и переменную облачность в Смоленской области 4 октября. Фото: Василий Вахрин

В понедельник, 4 октября, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Утром можно будет наблюдать туман. ГУ МЧС по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +10°C…+15°C.

В Смоленске: +13°C…+15°C.

Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что дачный дом сгорел в Смоленском районе. В пожаре никто не пострадал.