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Общество4 октября 2021 9:04

Синоптики прогнозируют туман и переменную облачность в Смоленской области 4 октября

Осадков на территории региона не ожидается
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Синоптики прогнозируют туман и переменную облачность в Смоленской области 4 октября.

Синоптики прогнозируют туман и переменную облачность в Смоленской области 4 октября.

Фото: Василий Вахрин

В понедельник, 4 октября, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Утром можно будет наблюдать туман. ГУ МЧС по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +10°C…+15°C.

В Смоленске: +13°C…+15°C.

Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что дачный дом сгорел в Смоленском районе. В пожаре никто не пострадал.