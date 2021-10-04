Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух районах Смоленской области

Два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленской области появились еще два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Один – в Угранском районе, второй – в селе Канютино Холм-Жирковского района, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ФАП – первичное доврачебное медучреждение, которое оказывает медико-санитарную помощь сельскому населению. Медицинский персонал ФАП осуществляет комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, оказывает больному первую доврачебную помощь на амбулаторном приеме и на дому.

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