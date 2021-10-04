«ГАЗель» и Volkswagen загорелись на улице Пушкина в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В понедельник, 4 октября, на улице Пушкина в Смоленске загорелась припаркованная «ГАЗель». Вызов поступил спасателям около четырёх часов утра.

Огнеборцев вызвала хозяйка, пока её муж вместе со знакомым, который у них гостил, пытались самостоятельно потушить пламя. Оно быстро охватило всю машину.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

На место происшествия оперативно прибыли две автоцистерны и 6 пожарных. Огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на припаркованный рядом автомобиль Volkswagen Golf.

В результате пожара «ГАЗель» выгорела изнутри, в иномарке повреждена решетка радиатора. Причину возгорания устанавливают специалисты. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на данный момент рассматривается несколько версий – от электротехнической до неосторожного обращения с огнём хозяина автомобиля.

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