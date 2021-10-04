Смоленское управление СК проверит информацию о непредоставлении жилья сироте. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях появилась информация о том, что девушке-сироте не предоставили положенное по закону жильё. В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка.

Девушка с 2018 года стоит в очереди на получение квартиры. Однако до настоящего времени жилплощадь ей не предоставлена.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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