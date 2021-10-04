26,1 миллиардов рублей инвестировали в развитие Смоленской области за первое полугодие 2021 года. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации Смоленской области подвели промежуточные итоги в инвестиционной и промышленной сферах.

Вице-губернатор Алексей Стрельцов доложил Алексею Островскому, что по итогам первого полугодия объем инвестиций, направленных на развитие региона, составил 26,1 млрд рублей. Это на 1,7 млрд рублей больше аналогичного прошлогоднего периода и на 2,3 млрд рублей превышает показатели первых 6 месяцев 2019 года.

На данный момент Смоленщина занимает 5 место среди субъектов ЦФО по индексу физического объема инвестиций крупных и средних организаций. Регион опережает Владимирскую, Белгородскую и Курскую области, и всего на 1 позицию уступает Москве.

Лидирует по приросту инвестиций сельское и лесное хозяйство, производство пищевых продуктов, одежды, готовых металлических изделий, компьютеров и электрического оборудования, машин, а также торговля. Кроме того, активно привлекались средства на развитие сфер здравоохранения и образования.

Алексей Стрельцов отметил, что в промышленности также отмечается положительная динамика. По данным Смоленскстата, за 8 месяцев индекс промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 108,6%. В августе, например, к уровню августа 2020 года промышленное производство увеличилось более чем на 20%. Промышленный комплекс восстанавливается после пандемии коронавируса.

Рост показателей демонстрируют и такие сферы, как производство пищевых продуктов, текстильных изделий и изделий из кожи, обработка древесины, производство мебели, резиновых и пластмассовых изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, компьютеров и другие.

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