Проект по оценке качества школьного питания стартовал в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С начала учебного года в регионе стартовал проект по оценке качества школьного питания. Учащиеся ежедневно оценивают обед с помощью QR-кода, который размещен на плакате в школьной столовой. Если те или иные блюда по какой-либо причине им не понравились, они могут оставить свой комментарий и в качестве доказательства, по желанию, приложить фото.

В течение сентября школьники оставили 217 отзывов в региональной базе данных, из них 212 – положительных и 5 – отрицательных, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Каждый отрицательный отзыв адресно отрабатывался сотрудниками департамента по образованию и науке совместно с администрациями школ.

В процессе задействованы и представители родительских комитетов. Они посещают школьные столовые, дегустируют заявленные в меню блюда, разговаривают с детьми и сотрудниками столовых, на месте решая возникающие вопросы.

Ключевой задачей проекта является улучшение качества школьного питания и уменьшение количества поступающих жалоб, в том числе, за счет эффективной обратной связи с детьми и их родителями, добавил глава региона.

Ранее «КП» писала, что 26,1 миллиардов рублей инвестировали в развитие Смоленской области за первое полугодие 2021 года. Регион занимает 5 место среди субъектов ЦФО по индексу физического объема инвестиций.