Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 14:53

Проверка систем оповещения населения пройдет в Смоленской области 6 октября

Жителей региона просят сохранять спокойствие и не реагировать на включение сирен
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проверка систем оповещения населения пройдет в Смоленской области 6 октября.

Проверка систем оповещения населения пройдет в Смоленской области 6 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 октября во всех регионах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

С 10:40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

Цель проверок – отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

В 2021 году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.

Ранее «КП» писала, что проект по оценке качества школьного питания стартовал в Смоленской области. Школьники оставили 217 отзывов с начала сентября, большинство из них – положительные.