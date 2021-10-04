Проверка систем оповещения населения пройдет в Смоленской области 6 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 октября во всех регионах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

С 10:40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

Цель проверок – отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

В 2021 году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.

Ранее «КП» писала, что проект по оценке качества школьного питания стартовал в Смоленской области. Школьники оставили 217 отзывов с начала сентября, большинство из них – положительные.