Специалисты «Смоленскэнерго» рассказали школьникам о профессии энергетика

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

С началом нового учебного года сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» усилили работу по профилактике детского электротравматизма, сообщает пресс-служба филиала.

В школе №30 г. Смоленска энергетики совместно с руководством городской библиотеки №3 им. Б.Л. Васильева провели тематическую игру для учащихся начальных классов.

В игровой форме сотрудники «Смоленскэнерго» рассказали о том, как электричество производится и попадает в их дома, как правильно пользоваться электроприборами и какую опасность могут представлять энергообъекты. Школьники разбились на команды и выполняли различные задания, помогающие закрепить полученные знания. Они выяснили, что делать, если увидишь на улице оборванный провод, почему нельзя разводить костер под линией электропередач и рыбачить в охранной зоне, что означают предупреждающие знаки электробезопасности и многое другое.

Ребятам показали предметы экипировки электромонтера – диэлектрические перчатки, боты, каску, костюм, а также рассказали о профессии энергетика.

Ежегодно энергетики приезжают в школы, детские сады, интернаты, лагеря отдыха с тематическими мероприятиями по электробезопасности для разных возрастных групп. Специалисты филиала постоянно ищут новые формы взаимодействия с детьми – кроме традиционных лекций проводятся энергоквесты, экскурсии на энергообъекты, игровые занятия и викторины.

«Игровой формат мероприятий позволяет энергетикам выполнить важные задачи – напомнить детям об опасности электрического тока, о мерах электробезопасности в быту, правилах поведения вблизи линий электропередачи и другого энергооборудования, а также наглядно продемонстрировать особенности работы сетевой компании, познакомить с ежедневными функциями электромонтеров, мастеров, предоставить возможность померить средства защиты от электрического тока, подержать в руках инструменты», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.