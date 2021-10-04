Руководителя белорусской компании задержали при передаче взятки смоленскому таможеннику. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В Смоленске задержали гражданина Беларуси за передачу взятки должностному лицу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2021 года сотрудники смоленской таможни в ходе досмотра установили, что компания-перевозчик незаконно ввезла санкционные товары на территорию России. Был составлен протокол об административном правонарушении, а груз отправлен на склад временного хранения для последующего уничтожения.

Руководитель компании-перевозчика обратился к сотруднику смоленской таможни и предложил ему 100 тысяч рублей за возврат товара. Инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров сообщил о поступившем предложении в полицию, после чего действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

1 октября в Смоленске злоумышленник передал инспектору часть взятки в размере 50 тысяч рублей за возврат товаров, находящихся на складе. После чего обвиняемый был задержан с поличным в ходе совместных мероприятий, проводимых региональным СУ СК России и отделом по противодействию коррупции Смоленской таможни.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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