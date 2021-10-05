В Смоленске движение транспорта по улице Нормандия-Неман перекроют с 5 октября. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.
В Смоленске с 5 октября до окончания ремонта по улице Нормандия-Неман будет прекращено движение транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы пройдут на участке от улицы Нахимова до улицы Николаева.
На это время движение на городских муниципальных маршрутах будет организовано:
1) Троллейбусов:
- № 1 «Полиграфкомбинат» – «Аркада»;
- № 2 «ул. Рыленкова (37 школа)» – «Аркада»;
- № 3 «8-й мкр. (Киселевка)» – «Аркада»;
- движение троллейбусов на маршруте №4 – отменить;
2) Автобусов по маршрутам №26н, 37н, 38н, 44н по улицам Нахимова, Багратиона, Николаева в прямом и обратном направлениях.
Ранее «КП» писала, что проверка систем оповещения населения пройдет в Смоленской области 6 октября. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не реагировать на включение сирен.