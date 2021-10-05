Поиски двух пропавших женщин завершились в Ярцевском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 4 октября ПСО «Сальвар» объявил поиски двух женщин, проживающих в Ярцевском районе.

3 октября 61-летняя Светлана Иванова и 66-летняя Татьяна Ерошенкова ушли в лес в деревне Кротово и не вернулись.

Родственники пропавших и добровольцы искали пенсионерок в течение нескольких часов. Женщины найдены живыми.

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