В Смоленской области более 3,2 тысяч ветеранов и инвалидов ВОВ обеспечили жильём. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочего совещания Алексея Островского с начальником департамента по социальному развитию Еленой Романовой обсуждался вопрос обеспечения жильем отдельных категорий граждан с использованием механизма государственных жилищных сертификатов.

По словам Елены Романовой, с начала 2008 года, в рамках данной работы около 5 тысяч жителей региона получили соответствующие выплаты, общая сумма которых превысила 4,5 млрд рублей.

В настоящее время на территории Смоленской области жильем обеспечены свыше 3,2 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Еще 1255 гражданам оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений.

Ранее «КП» писала, что более 160 тысяч смоленских пенсионеров получают социальные выплаты. Среди наиболее востребованных мер – компенсация на оплату услуг ЖКХ.