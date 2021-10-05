Автомобиль Datsun сгорел на улице Шевченко в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 23:50 4 октября пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Шевченко в Смоленске. На место происшествия выехали автоцистерна и 3 спасателя.

Информация подтвердилась – огнём был охвачен припаркованный Datsun. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате пожара никто не пострадал. Пламя удалось потушить, моторный отсек и салон автомобиля полностью сгорели.

Что стало причиной пожара – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия – устанавливается специалистами.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта по улице Нормандия-Неман перекроют с 5 октября. Ограничение связано с ремонтными работами.