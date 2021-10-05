Поиски пропавшего 18-летнего парня начались в Смоленске. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Юмагулова Дениса видели в последний раз в среду, 29 сентября, в городском округе Шаховская Московской области. С тех пор местонахождение 18-летнего парня неизвестно. Предположительно, мог уйти в Смоленскую область.

Известно, что пропавший ростом 178 сантиметров, спортивного телосложения, волосы русые, глаза карие. Последний раз был одет в чёрную куртку, спортивные брюки цвета хаки и темно-синие кроссовки.

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» и родственники пропавшего просят сообщить любую известную информацию по телефонам:

8 (800) 700-54-52 и 112.

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