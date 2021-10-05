В Смоленске ремонт в детской клинической больнице полностью завершён. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

В ОГБУЗ «Детская клиническая больница», в детском поликлиническом отделении №5 завершился капитальный ремонт цокольного этажа.

Средства для проведения работ были выделены из регионального бюджета в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

Администрация ДПО №5 прилагает все усилия для улучшения условий работы медперсонала и максимально комфортного пребывания родителей и детей в медицинском учреждении, добавили в профильном департаменте.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области более 3,2 тысяч ветеранов и инвалидов ВОВ обеспечили жильём. Еще 1255 гражданам оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений.