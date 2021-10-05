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Общество5 октября 2021 13:52

В Смоленске ремонт улицы Большая Краснофлотская вышел на финальную стадию

На объекте завершается укладка верхнего слоя асфальта
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ремонт улицы Большая Краснофлотская вышел на финальную стадию. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске ремонт улицы Большая Краснофлотская вышел на финальную стадию. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонтные работы на улице Большая Краснофлотская подходят к концу. Рабочие уже завершают укладку верхнего слоя асфальтового покрытия, рассказали в пресс-службе городской администрации. Ранее здесь заменили подземные коммуникации, уложили нижний слой нового полотна и обновили тротуары.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Это ещё один один объект, который значительно обновится благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт в детской клинической больнице полностью завершён. В медучреждении отремонтировали цокольный этаж.