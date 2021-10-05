Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,6 раза в январе-сентябре

Фото: ОАО «РЖД».

В январе-сентябре 2021 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 75 тыс. тонн, что в 2,6 раза выше аналогичного периода прошлого года.

В регионе отмечается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в сентябре погрузка лесных грузов в Смоленской области увеличилась в 3,8 раза по сравнению с сентябрем 2020 года.

Положительная динамика обусловлена адресной работой ОАО «РЖД» с грузоотправителями.

В целом за 9 месяцев погрузка в Смоленской области составила 2,2 млн тонн, что на 6,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев 2021 года погружено:

- химических и минеральных удобрений – 1,47 млн тонн (+2,8% к январю-сентябрю 2020 года);

- нефти и нефтепродуктов – 33,7 тыс. тонн (рост в 3,7 раза);

- черных металлов – 111 тыс. тонн (рост в 1,7 раза);

- метизов – 12,5 тыс. тонн (рост в 4 раза);

- лом чёрных металлов – 101,6 тыс. тонн (-2,3%);

- строительных грузов – 287 тыс. тонн (-52,2%).