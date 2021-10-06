Владельца сообщества в соцсети задержали в Смоленске по подозрению в оправдании терроризма. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В отношении 26-летнего жителя Смоленска возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По версии следствия, в мае 2021 года подозреваемый, являясь владельцем и руководителем сообщества в одной из соцсетей, опубликовал в группе видео, оправдывающее терроризм. Помимо этого, мужчина призывал граждан материально поддержать автора данного видео, который осужден за совершение преступления террористического характера.

5 октября следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области подозреваемый был задержан. По месту его жительства проведён обыск, изъяты мобильные телефоны, компьютерное оборудование и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Как сообщили в СУ СК России по Смоленской области, в настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске тело убитого 44-летнего мужчины нашли в доме на проспекте Строителей. Подозреваемый убил товарища во время застолья.