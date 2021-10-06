Три артиллерийских снаряда и ручную гранату нашли под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

5 октября в деревне Коски Рославльского района нашли два артиллерийских снаряда 122 калибра и ручную гранату РГД 33. Заявка поступила специалистам «Пожарно-спасательного центра» от регионального УМВД. Взрывоопасные предметы были изъяты и обезврежены, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Ещё один артиллерийский снаряд 88 калибра обнаружили на улице Литейной в Ярцеве. Находку уничтожили установленным порядком.

Ранее «КП» писала, что владельца сообщества в соцсети задержали в Смоленске по подозрению в оправдании терроризма. Расследование уголовного дела продолжается.