Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в Починковском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.
В деревне Деребуж Починковского района состоялось открытие нового ФАПа, рассказали в департаменте здравоохранения Смоленской области.
Теперь местные жители смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Внутри пункта – несколько кабинетов – смотровой, процедурный и другие.
ФАП был построен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в составе нацпроекта «Здравоохранение».
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