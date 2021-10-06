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Общество6 октября 2021 8:59

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в Починковском районе

Медучреждение построили в рамках реализации нацпроекта
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в Починковском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в Починковском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В деревне Деребуж Починковского района состоялось открытие нового ФАПа, рассказали в департаменте здравоохранения Смоленской области.

Теперь местные жители смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Внутри пункта – несколько кабинетов – смотровой, процедурный и другие.

ФАП был построен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в составе нацпроекта «Здравоохранение».

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