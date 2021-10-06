Тело 48-летнего мужчины подняли из озера в Смоленском районе. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

5 октября из озера «Масловы горы», расположенного в районе деревни Муханино Смоленского района, спасатели подняли тело ранее утонувшего 48-летнего мужчины.

В настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр». Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

Ранее в Смоленске тело убитого 44-летнего мужчины нашли в доме на проспекте Строителей. Подозреваемый убил товарища во время застолья.