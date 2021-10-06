Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 7 октября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По сообщению «Горводоканала», из-за технических переключений на новую линию в четверг, 7 октября, на трёх улицах областного центра отключат холодную воду.
С 9:30 утра до 19:00 вечера водоснабжения не будет по следующим адресам:
–улица Багратиона дома 22б, 59, 61, 63, 65;
–2-й Краснофлотский переулок дом 44;
–Нарвский тупик дом 11.
Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС организации: 38-18-50, 70-50-61.
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