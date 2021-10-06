Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 7 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению «Горводоканала», из-за технических переключений на новую линию в четверг, 7 октября, на трёх улицах областного центра отключат холодную воду.

С 9:30 утра до 19:00 вечера водоснабжения не будет по следующим адресам:

–улица Багратиона дома 22б, 59, 61, 63, 65;

–2-й Краснофлотский переулок дом 44;

–Нарвский тупик дом 11.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС организации: 38-18-50, 70-50-61.

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