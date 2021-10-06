В Краснинском районе водитель Ford Ranger пострадал в ДТП с фурой. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

5 октября около 11:30 на 452 километре автодороги «Москва – Минск» в Краснинском районе столкнулись фура и внедорожник.

76-летний водитель, управляя автомобилем Ford Ranger, не предоставил преимущество в движении другой машине при перестроении со второстепенной полосы дороги на главную и столкнулся с фурой Volvo Fh с полуприцепом Krone, за рулем которой находился 45-летний мужчина.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в результате ДТП водитель внедорожника получил травмы.

Ранее тело 48-летнего мужчины подняли из озера в Смоленском районе. Обстоятельства гибели устанавливаются.