Более 516 тысяч тонн отходов собрали в Смоленской области с начала 2019 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Реформа по обращению с бытовыми отходами стартовала 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

С момента начала реформы за два последних года региональным оператором – АО «Спецавтохозяйство» – собрано более 516 тысяч тонн отходов, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Свыше 515 тысяч тонн мусора захоронено, обработано почти 160 тысяч тонн, около 2 тысяч тонн ТКО передано для утилизации.

Одной из важнейших задач является решение проблемы нехватки контейнерного парка. Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на эти цели. За 2019-2020 годы было направлено свыше 15 млн рублей, на эти деньги в 39 муниципалитетах построена 351 контейнерная площадка и приобретен 441 контейнер. До конца года, по словам главы региона, будут оборудованы еще 54 площадки.

Также за последние годы регоператор своими силами убрал 207 стихийных свалок, еще 31 – органы местного самоуправления. Проблема ликвидации мест несанкционированного размещения мусора всё ещё остро стоит на повестке дня. Одним из возможных вариантов решения – муниципалитет силами коммунальных служб займётся уборкой мусора, а регоператор – вывозом. Алексей Островский отметил, что не менее важно проводить работу с населением и юридическими лицами в части того, чтобы мусор выбрасывали в специально отведенных для этого местах, применяя при этом меры административного воздействия к нарушителям.

Ранее «КП» писала, что холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 7 октября. «Горводоканал» проведёт технические работы.