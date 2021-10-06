В Смоленске ремонт межквартального проезда на улице Николаева завершается. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонт межквартального проезда, ведущего с улицы Николаева к управлению миграционной службы, подходит к концу. Рабочие уже заменили бордюрный камень, обновили тротуары, отсыпали гравийно-щебеночно-песчаную смесь под дорожное основание и уложили нижний слой асфальта.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Уложить второй слой дорожники планируют до выходных, рассказали в пресс-службе городской администрации. Подъехать по обновлённой дороге можно будет к миграционному центру, к зданию соцзащиты и к жилому сектору. Общая площадь отремонтированной территории составляет более 3, 5 тысяч квадратных метров.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Кроме того, в настоящее время заканчивается подготовка к асфальтированию на еще одном прилегающем проезде, ведущем к магазину Оптика на Нормандии-Неман, и ответвлениями от него в сторону улицы Николаева. Общая площадь всех ремонтируемых участков составляет 5700 квадратных метров. Весь объект целиком строители планируют сдать в середине следующей недели, включая восстановление снесенных ограждений и облагораживание территории.

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