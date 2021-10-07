Смолянин отсудил у «Фабрики Шарм» компенсацию за смерть жены. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Мужчина обратился в суд с иском к ООО «Фабрика Шарм». Он требовал выплатить ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти супруги на производстве.

Пожар, в котором погибла кладовщица, произошёл 10 августа 2017 года. Установлено, что основной причиной возгорания стали нарушения, допущенные при организации сварочных работ.

–Суд пришел к выводу о том, что смерть супруги истца находится в причинно-следственной связи с виновными действиями ответчика, нарушившего требования Трудового кодека Российской Федерации и Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Компенсацию морального вреда оценили в 250 тысяч рублей. Организацию обязали выплатить эту сумму мужу погибшей сотрудницы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области судебные приставы помогли воспитаннику детского дома получить жильё. Глава сельского поселения несколько месяцев не выполнял требования суда.