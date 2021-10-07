Взрывоопасные предметы времён ВОВ нашли в Гагаринском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В деревне Барышево Кардымовского района нашли предметы времён Великой Отечественной войны.

Специалистами СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» были изъяты 4 минометных мины 81 мм. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, взрывоопасные находки уничтожены установленным порядком.

Ранее «КП» писала, что смолянин отсудил у «Фабрики Шарм» компенсацию за смерть жены. Суд обязал организацию выплатить 250 тысяч рублей.