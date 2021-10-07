В Краснинском районе 43-летний мужчина обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В отношении 43-летнего жителя Краснинского района возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ. Он обвиняется в даче взятки сотруднику регионального УФСБ.

2 сентября мужчина, находясь в автомобиле в поселке Красный Смоленской области, передал 50 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по Смоленской области, участвующему в проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Деньги предназначались для дальнейшей передачи уполномоченным должностным лицам правоохранительных органов за не привлечение к уголовной ответственности родственника обвиняемого.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд до дальнейшего рассмотрения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

Ранее смолянин отсудил у «Фабрики Шарм» компенсацию за смерть жены. Суд обязал организацию выплатить 250 тысяч рублей.