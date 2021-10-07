В Смоленской области полиция ищет свидетелей ДТП с тремя погибшими. Фото: Сергей ГАПОН

Около 14:30 8 августа 2020 года водитель автомобиля HONDA CR-V, двигаясь по 6-му км автомобильной дороги «Вязьма – Калуга - Угра» Угранского района, не справился с управлением, в результате чего иномарка опрокинулась на проезжей части.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, водитель и несовершеннолетний пассажир погибли на месте. Еще одна пассажирка от полученных травм скончалась при госпитализации в ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ».

Возможных очевидцев и свидетелей ДТП просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

Ранее «КП» писала, что в Краснинском районе 43-летний мужчина обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.