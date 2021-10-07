Три новых виртуальных концертных зала откроются в Смоленской области в 2022 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Виртуальный концертный зал, оснащённый мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, дает уникальную возможность воссоздать своеобразный «эффект присутствия» и увидеть в режиме реального времени выступления лучших исполнителей классической музыки и не только. Здесь можно посмотреть концерты, мюзиклы, театральные постановки, спектакли, фестивали и многое другое.

В 2021 году в течение августа-сентября виртуальные залы открылись на площадках Ельнинской и Рославльской детских музыкальных школ имени Глинки, а также в Десногорской центральной библиотеке, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Годом ранее они появились на базе Сафоновского городского культурного центра и Детской школы искусств в Ярцеве. Оборудование виртуальных концертных залов осуществляется в рамках нацпроекта «Культура».

В 2022 году они откроются в Гагаринской детской музыкальной школе имени И.Д.Кобзона, Детской школе искусств в Дорогобужском районе и Детской музыкальной школе в Духовщине.

Ранее «КП» писала, что 13 медучреждений Смоленской области готовы к приему пациентов с COVID-19. Ежедневно госпитализируется более 100 человек с коронавирусом и внебольничной пневмонией.