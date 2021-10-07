В Смоленске около 350 торговых точек установлены незаконно. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации Смоленской области обсудили вопрос размещения нестационарных торговых объектов на территории Смоленска. На данный момент в городе незаконно установлены около 350 строений (ларьки, павильоны, палатки, автофургоны).

Эта проблема характерна не только для Смоленска, но и для большинства российских регионов, в том числе, из-за несовершенства существующей законодательной базы в данном вопросе, отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Владельцы павильонов и других объектов устанавливают их без какого-либо разрешения, зачастую незаконно подключаясь к электросетям, и, как следствие, не платят за аренду и коммунальные услуги. Кроме этого, нередко торговые точки размещаются на придомовой территории или частных земельных участках. И в данном случае какие-либо санкции со стороны муниципальной власти – штрафы или демонтаж таких объектов – невозможны.

По словам главы региона, работа в этом направлении продолжится, чтобы выработать эффективные и цивилизованные решения проблемы в рамках действующего законодательства.

– Понимая значение малого предпринимательства в развитии торговли и создаваемые рабочие места в этом сегменте, акцентировал особое внимание на том, что главное для нас на первоначальном этапе – постараться убедить владельцев таких торговых объектов легализовать свой бизнес. И только в отношении тех из них, кто не захочет перейти в предложенное правовое поле, будем принимать комплекс выработанных мер, – добавил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что три новых виртуальных концертных зала откроются в Смоленской области в 2022 году. Оборудование залов осуществляется в рамках нацпроекта «Культура».