В Смоленске часы на Большой Советской снова заработали. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Часы на перекрестке улиц Ленина и Большой Советской снова заработали. Кроме того, их очистили от пыли и грязи, которая накопилась из-за нахождения вблизи проезжей части, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Главный элемент «Дома с часами», как его называют смоляне, требует капитального ремонта и постоянного ухода, поэтому в настоящее время прорабатывается вопрос организации их регулярного обслуживания и источников финансирования этих работ.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске около 350 торговых точек установлены незаконно. В городе продолжается борьба с неправомерно размещенными павильонами и ларьками.