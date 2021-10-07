В Смоленске подозреваемого в оправдании терроризма заключили под стражу. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.

Напомним, 5 октября следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области проведен обыск по месту жительства злоумышленника, а сам он задержан.

По версии следствия, владелец сообщества в соцсети опубликовал видео, оправдывающее терроризм, и призывал подписчиков материально поддержать автора данного видео, который осужден за совершение преступления террористического характера.

По информации СУ СК России по Смоленской области, 7 октября мужчину заключили под стражу. На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске около 350 торговых точек установлены незаконно. В городе продолжается борьба с неправомерно размещенными павильонами и ларьками.